Кадет пытался совершить суицид в Павлодаре

Если попытка суицида подтвердится, то в учебных заведениях Павлодарской области усилят работу психологов.

Трагедия едва не произошла в Павлодаре. С пешеходного моста упал 16-летний ученик кадетского корпуса, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

ЧП произошло на пешеходном мосту в районе Химгородка. Детали происшествия никто не знает. Известно только, что парня в больницу привезла скорая после падения с высоты. У него множественные переломы и ушибы.

Доставлен со скелетной травмой от падения с высоты. Осмотрен травматологом и гематологом, госпитализирован в травматологическое отделение. После предоперационной подготовки мы взяли его на операцию, прооперировали ребенка. На сегодняшнее утро его состояние оценивается как среднее тяжелое стабильное. Вчера за счет скелетного шока и самой скелетной травмы оценивалось как тяжелое, - сообщил и.о заместителя директора детской областной больницы Омирзак Хаиргельдин.

Состояние школьника сейчас улучшилось. Он находится в травматологическом отделении детской больницы Павлодара. До сих пор не ясно, что стало причиной ЧП. Рассматривается несколько версий. От несчастного случая, до попытки суицида.

Мы выясняли эту ситуацию. Проводим служебное расследование на сегодняшний день, но пока по предварительным данным у этого мальчика есть, как это мягче сказать вам, неразделенная любовь. С начала года первый случай. У нас в прошлом году было восемь случаев среди несовершеннолетних. Тем более, этот суицид, он незавершенный, - сообщил руководитель Управления образования области Динислам Болатханулы.

Сейчас по этому факту ведется расследование. Если попытка суицида подтвердится, то в учебных заведениях Павлодарской области усилят работу психологов. В самой кадетской школе странного поведения за подростком не замечали. У него были хорошие отношения как с курсантами, так и с педагогами.

Данный воспитанник обучался в этой школе с сентября 19-го года. Участвовал во всех школьных мероприятиях. По итогам полугодия хорошист. Любил шахматы, интеллектуальные виды спорта, участвовал на областных предметных олимпиадах. Активный, ответственный воспитанник, - сказал и.о директора областной специализированной военной школы-интерната Жаслан Кожанов.

Полицейские также выясняют обстоятельства ЧП. Правда, пока правоохранители расследование не комментируют.

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