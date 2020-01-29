Найдены тела погибших и самописец разбившегося в Афганистане самолета

Останки были найдены близ места авиакатастрофы.

США обнаружили тела двух военных и "черный ящик" самолета, разбившегося в Афганистане. Об этом заявил представитель сил США в этой стране полковник Сонни Леджеетт, передает РИА Новости.

Силы США нашли останки двух военнослужащих на месте в провинции Газни в Афганистане, где 27 января разбился самолет США Bombardier E-11A. Силы США также нашли, по-видимому, бортовой самописец самолета. Причины катастрофы по-прежнему расследуются, но нет данных, чтобы катастрофа была вызвана враждебным огнем, - говорится в письменном заявлении представителя.

Останки были найдены близ места авиакатастрофы. Местное афганское общество обращалось с ними достойно и с уважением, в соответствии с их культурой. Силы США уничтожили остатки самолета, - уточнил Леджетт.

Пока мы не идентифицируем точно (останки), в соответствии с политикой министерства обороны США, имена военнослужащих обнародованы не будут до тех пор, пока не пройдут сутки после того, как оповестят ближайших родственников, - говорится в заявлении.

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