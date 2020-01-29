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В столице отменили занятия в школах

Для учащихся 0-4-х классов первой смены.

Фото : город Павлодар29 января 2020, 06:25

В Нур-Султане в связи с ухудшением погодных условий отменили занятия для начальных классов, передает zakon.kz со ссылкой на управление образования города Нур-Султан.

Управление образования города Нур-Султана сообщает:

29 января 2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4-х классов первой смены отменяются, - говорится в сообщении.



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