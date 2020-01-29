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"Абаеведение" предлагают включить в обязательную программу обучения в школах и вузах

В одном из национальных вузов страны уже есть такой предмет.

Фото : праздники сегодня29 января 2020, 07:28

Алматинские преподаватели предложили внести в программу обучения студентов и школьников обязательный предмет "Абаеведение", сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

С такой инициативой сегодня выступили в ходе научно-практической конференции, посвящённой 175-летию Абая Кунанбаева. В одном из национальных вузов страны уже есть такой предмет.

Я хотел бы предложить одно предложение. Я хотел бы изучать Абайтану в школах, как обязательный предмет. В настоящее время он предлагается в качестве факультативного курса. Я также хотел бы видеть учебные комнаты Абая. В школах и университетах, - рассказал Болатхан Сарбасов, руководитель кафедры филологических наук КазГосЖенПУ.

На встрече также были обсуждены вопросы интеграции творчества великого казахского мыслителя в современное общество.


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