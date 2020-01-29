Режиссер фильма "Призрачная шестерка" принял приглашение акима Туркестана
Режиссер вступил в переписку с акимом.
Фото : киномания29 января 2020, 08:01
Майкл Бэй ответил на приглашение акима Туркестана Рашида Аюпова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Отырар.
На своей странице в instagram режиссер вступил в переписку с акимом, где попросил указать дату приглашения. Аким Туркестана пригласил режиссера приехать 21 марта. В канун празднования Наурыз.
Если приедет в Туркестан, покажем ему наше южное гостеприимство, чтобы узнал какие люди живут в Туркестане. Если захочет снять фильм, то поможем, чем сможем, - сказал Рашид Аюпов.
Ранее аким духовной столицы опубликовал в сети обращение к Майклу Бэю. Рашиду Аюпову не понравилось то, что в фильме "Призрачная шестерка" звучит слово Тургистан, что созвучно с названием духовной столицы Казахстана -Туркестан.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5004807-aae48338735f61754b2712764f751c57
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...