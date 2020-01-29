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Режиссер фильма "Призрачная шестерка" принял приглашение акима Туркестана

Режиссер вступил в переписку с акимом.

Фото : киномания29 января 2020, 08:01

Майкл Бэй ответил на приглашение акима Туркестана Рашида Аюпова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Отырар.

На своей странице в instagram режиссер вступил в переписку с акимом, где попросил указать дату приглашения. Аким Туркестана пригласил режиссера приехать 21 марта. В канун празднования Наурыз.

Если приедет в Туркестан, покажем ему наше южное гостеприимство, чтобы узнал какие люди живут в Туркестане. Если захочет снять фильм, то поможем, чем сможем, - сказал Рашид Аюпов.

Ранее аким духовной столицы опубликовал в сети обращение к Майклу Бэю. Рашиду Аюпову не понравилось то, что в фильме "Призрачная шестерка" звучит слово Тургистан, что созвучно с названием духовной столицы Казахстана -Туркестан.


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