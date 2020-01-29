Заседание Мажилиса Парламента РК под председательством Нигматулина

Депутаты рассмотрят ряд вопросов.

В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят ряд вопросов, передает zakon.kz.

Депутаты рассмотрят проекты законов "О ратификации Девятого дополнительного протокола к Уставу Всемирного почтового союза"; "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!