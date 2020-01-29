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Заседание Мажилиса Парламента РК под председательством Нигматулина

Депутаты рассмотрят ряд вопросов.

Фото : 24.kz29 января 2020, 10:00

В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят ряд вопросов, передает zakon.kz.

Депутаты рассмотрят проекты законов "О ратификации Девятого дополнительного протокола к Уставу Всемирного почтового союза"; "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией".


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