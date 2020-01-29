Тенге смог устоять перед коронавирусом, но долго ли это продлится

По мнению эксперта, в более длительном периоде времени риски обесценения тенге вплоть до 389 вследствие распространения коронавирусной инфекции все еще сохраняются.

Несмотря на неблагоприятные прогнозы некоторых экспертов-экономистов, тенге пока смог устоять перед коронавирусом, потеряв на вчерашних торгах KASE всего 0,2% в цене. Как этого удалось добиться, и чего ожидать в более долгосрочной перспективе, рассуждает Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, один из вчерашних сценариев экономистов, предполагавший снижение курса тенге вслед за рублем на фоне всеобщего коронавирусного risk off, не оправдался, оставив место для другого альтернативного прогноза, по которому USDKZT не должен был продемонстрировать значимого изменения.

Так, в действительности USDKZT, несмотря на повышение USDRUB на 1,2% и падения котировок Brent на 2,5%, вырос всего лишь на 0,2%. Это на самом деле стало приятной неожиданностью, учитывая то, как формировался курс тенге на протяжении 2019 года. И здесь важно понять, почему биржевой курс нашей нацвалюты устоял перед натиском коронавирусной паники, – написал эксперт.

Во-первых, по его мнению, смог сыграть рыночный фактор, связанный с продолжающимся повышением спроса на тенговую ликвидность на денежном рынке KASE.

Об этом свидетельствует максимальный с начала года рост ставки по операциям однодневного репо - TONIA, которая теперь уже превысила базовую ставку 9,25% и равна 9,30%. При этом, рост ставки TONIA последние пару дней сопровождается увеличением объема нот Нацбанка на 300 млрд тенге до 3,9 трлн тенге, что является пиком с мая прошлого года. Так, кто-то из участников рынка проявляет очень большой интерес к тенге и инвестициям в краткосрочные тенговые активы в виде нот Нацбанка, но с чем это связано - достоверно неизвестно, – пояснил Олжас Тулеуов.

Во-вторых, он отметил, что большую часть вчерашнего торгового дня USDKZT практически ровно котировался в промежутке 380,80-381,00, а кросс-курс RUBKZT сразу же с момента открытия торгов провалился с предыдущих 6,13 до 6,05 (-1,3%), что является минимальной отметкой с 9 декабря прошлого года.

Эти моменты косвенно могут указывать на то, что Нацбанк на правах самого крупного участника валютных торгов KASE удержал вчера ощутимый рост курса тенге. Но и тут неизвестно до конца, что побудило его так поступить: попытка приблизить фактический курс тенге к его равновесному фундаментальному уровню, который был "утерян" в том году, или же желание распределить курсовой "эффект коронавируса" менее болезненно во времени, чтобы сгладить девальвационные ожидания. И если же истина близка ко второму варианту, то в оставшиеся торговые дни текущей недели мы сможем понаблюдать увеличение USDKZT до 383, а RUBKZT до 6,13-6,15, – продолжил Олжас Тулеуов.

При этом он дополнил, что как бы то ни было, в более длительном периоде времени риски обесценения тенге вплоть до 389 вследствие распространения коронавирусной инфекции все еще сохраняются. И эти риски могут усилиться по мере открытия торгов юанем 31 января - в день, когда закончатся биржевые каникулы в связи с празднованием Китайского нового года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!