Глава МВД рассказал, какими должны быть полицейские 

Казахстанцы должны быть уверены, что встретят понимание от полицейского.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев поручил департаменту собственной безопасности продолжать работу по повышению дисциплины и законности в рядах органов внутренних дел, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В МВД под руководством Министра состоялось совещание с участием начальников УСБ всех региональных подразделений. Глава ведомства отметил, что в минувшем году проделана большая работа по пресечению и профилактике правонарушений в собственных рядах. Уровень преступности среди личного состава по стране, в том числе коррупционного характера, сократился практически на треть.

Глава ведомства отметил, что в текущем году особое внимание необходимо уделить работе по повышению ответственности сотрудников.

Сотрудники правоохранительных органов несут службу, охраняя покой и безопасность нашего народа. Каждый гражданин Казахстана находится под защитой полицейского. Это большая ответственность. Но это также и особый статус и полномочия, которыми наделяются сотрудники органов внутренних дел. Поэтому я поручаю департаменту собственной безопасности обеспечить не только соблюдение законности самими полицейскими, но также их защиту, - сказал министр Ерлан Тургумбаев.

Министр определил приоритетные задачи департамента собственной безопасности на текущий год: профилактика всех видов правонарушений со стороны полицейских, искоренение бытовой коррупции в собственных рядах. Руководителям подразделений собственной безопасности также поручено оперативно реагировать на все обращения граждан по фактам неправомерных действий полицейских.

Необходимо отметить, что во исполнение поручений Главы государства по переходу на сервисную модель работы казахстанской полиции МВД принимаются меры по укреплению доверия общества.

Повышены требования к кандидатам на руководящие должности с акцентом на устойчивый антикоррупционный иммунитет. Так, из 600 кандидатов, прошедших через кадровую комиссию МВД, 80 – получили отказ. Усилена ответственность руководителей всех уровней, как за обстановкой, так и за личным составом.

Кроме того, принимаются меры к расширению взаимодействия с гражданским обществом, обеспечению прямого диалога с общественностью и обратной связи.

Необходимо придерживаться самых жестких стандартов и требований, чтобы граждане нашей страны были уверены, что обращаясь к сотрудникам органов внутренних дел, они встретят понимание, человеческое отношение к себе, а их права и свободы будут надежно защищены, - подчеркнул глава ведомства.

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