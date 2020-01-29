По крыши занесло снегом дома в селе ВКО

В райцентре по-прежнему дует сильный ветер.

В Восточном Казахстане во власти непогоды находится семейский регион. Ночью метель ожидается в целом по области, в том числе в Усть-Каменогорске, передает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Жительница Шемонаихи поделилась видеозаписью, на которой запечатлены последствия недавнего снегопада.

Вот так мы живем: дома замело, дороги тоже, — комментирует автор и недоумевает, каким образом теперь выбираться из дома.

По информации горожанки, в райцентре по-прежнему дует сильный ветер.

Из-за метели 29 января была закрыта для движения всех видов транспорта трассу Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ (от Предгорного до Шемонаихи) и несколько автодорог в семейском регионе.

Ночью 29 января в Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег, метель, ветер с порывами до 28 метров в секунду, — добавили в ДЧС ВКО.

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