Инфляция в декабре 2019 года составила 0,7%

Годовая инфляция сложилась на уровне 5,4%.

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в декабре 2019 года инфляция составила 0,7% (в декабре 2018 года – 0,7%). Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает zakon.kz.

Годовая инфляция сложилась на уровне 5,4% (в декабре 2018 года – 5,3%) и находится внутри целевого коридора 4-6%. В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 9,6%, непродовольственные товары – на 5,0%, платные услуги – на 0,7%, - говорится в сообщении.

В декабре 2019 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 5,6%.

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