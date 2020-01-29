Наличные деньги в обращении увеличились до 2,3 трлн тенге - Нацбанк

Денежная база в декабре 2019 года расширилась на 2,6% (с начала года – на 3,6%) и составила 6 893,2 млрд тенге.

Валовые международные резервы Национального банка за декабрь 2019 года, по предварительным данным, увеличились на 1,4%, или на 395,9 млн долл. США до 29,0 млрд долл. США (с начала года снижение на 6,1%, или на 1,9 млрд долл. США). Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает zakon.kz.

Как отметили в Нацбанке, рост произошел за счет увеличения активов в золоте в результате проведенных операций при увеличении его цены на 4,6%. Рост активов в золоте был частично нивелирован снижением активов в иностранной валюте в связи с оттоком средств БВУ со счетов в Национальном банке.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (61,9 млрд долл. США), по предварительным данным, на конец декабря 2019 года составили 91,0 млрд долл. США.

Денежная база в декабре 2019 года расширилась на 2,6% (с начала года – на 3,6%) и составила 6 893,2 млрд тенге. Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, сжалась на 1,8% (с начала года – на 9,4%) до 5 430,7 млрд тенге.

Денежная масса за декабрь 2019 года, по предварительным данным, увеличилась на 4,1% (с начала года – на 2,4%) и составила 21 322,5 млрд тенге, наличные деньги в обращении увеличились на 4,5% (с начала года – на 1,8%) до 2 300,5 млрд тенге.

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