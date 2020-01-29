Кульгинов объяснил, почему уехал в ОАЭ в непогоду

Он был в составе официальной делегации и участвовал в переговорах с инвесторами.

Фото : "Хабар 24"

В эфире телеканала "Хабар 24" Алтай Кульгинов объяснил свой отъезд из Нур-Султана в непогоду, передает zakon.kz. Это была командировка в интересах государства. У нас есть "Абу-Даби плаза", строительство которого все не завершается более 10 лет. Мы встречались с шейхами, мы ставили вопрос о завершении строительства в этом году. Они согласились. (...) Второе: нам нужно привлекать инвестиции. Снег растает, а кто будет привлекать инвестиции? Поэтому об этом нужно думать. Думают, что если есть аким, то все работает, а если его нет, то все останавливается. Все это должно быть последовательно. Коммунальные службы хорошо работали. За один день отъезда ничего не случилось. Вчера ночью я вернулся, и мы снова приступили к контролю ситуации со снегом. Ранее известие о том, что аким столицы в непогоду уехал в составе официальной делегации в Объединенные Арабские Эмираты, вызвало недовольство у пользователей социальных сетей.

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