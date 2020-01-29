На 269,5 млрд тенге купили валюты казахстанцы в декабре

Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 79,5%, или 214,3 млрд тенге.

В декабре 2019 года биржевой обменный курс тенге изменялся в диапазоне 378,63–387,37 тенге за доллар США. На конец декабря 2019 года биржевой курс тенге к доллару США составил 382,6 тенге за доллар США, укрепившись за месяц на 1,0%. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает zakon.kz.

Общий объем операций по валютной паре тенге – доллар США за месяц составил 13,0 млрд долл. США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 2,6 млрд долл. США, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 10,4 млрд долл. США, - рассказали в Нацбанке.

При этом в общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 55,8% (в ноябре 2019 года – 65,4%), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков. Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

По данным Нацбанка, в декабре 2019 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 269,5 млрд тенге (в ноябре 2019 года – 307,5 млрд тенге). Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 79,5%, или 214,3 млрд тенге, российских рублей – 12,5%, или 33,7 млрд тенге, евро – 7,7%, или 20,7 млрд тенге.

Как отметили в финрегуляторе, по сравнению с предыдущим месяцем данные расходы уменьшились на 12,3%. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США уменьшились на 0,9%, российских рублей – на 44,5%, евро – на 30,7%.

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