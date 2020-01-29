Как карагандинцы переживают снежные заносы и бураны
Люди не унывают, и относятся к ситуации с пониманием и юмором.
Север и центр Казахстана находятся под властью стихии. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, убирают снег, но его выпадает так много, что расчистить дороги полностью физически невозможно. Подборку видео о том, как жители Караганды помогают друг другу выбираться из снежных заносов, предлагает zakon.kz.
Из-за сильного ветра с обильным снегом в заносах вязнут не только лековые машины, но и автобусы.
Вот так ехали с работы из Карабаса до Абая эти люди. Согласно описанию под видео, путь занял около 3,5 часов (выехали в 12, доехали 15:30). Людям пришлось 4-5 раз толкать автобус. Помощь всем застарявшим оказывают полицейские и сотрудники ДЧС.
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Здравствуйте мы вот так с работы ехали с карабаса до абая выехали в 12 доехали 15:30,всю дорогу раза 4, 5 толкали автобус, и не только добрые наши сотрудники помогали ППС и ЧС вытаскивать другие автомобили. Честно было очень страшно Наши партнёры: ✓Новости города @netipichnaya_karaganda
В самом городе Караганде люди продолжают очищать свои дворы.
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Люди продолжают очищать свои дворы???????????????? Первое видео Магнитогорская 39 Второе видео 23 мкр Наши партнёры: ✓Новости города @netipichnaya_karaganda #дтп #авария #караганда #абай #Шахтинск #шахан #сарань #актас #жби #михайловка #узенка #пришахтинск #майкудук #уштобе #энгельс #темиртау #астана #буран #нурсултан #дтпкараганда #авариякараганда
Люди не унывают, и относятся к ситуации с юмором
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Подсмотрено с балкона. Смотреть со звуком. ???? Карагандинцы - сила !!! От подписчицы ✏️ • Наши партнёры: ✓Новости города @netipichnaya_karaganda #дтп #авария #караганда #абай #Шахтинск #шахан #сарань #актас #жби #михайловка #узенка #пришахтинск #майкудук #уштобе #энгельс #темиртау #астана #буран #нурсултан #дтпкараганда #авариякараганда
Люди расчищают дворы от огромных сугробов.
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Молодцы ???????? Особенно Александр Наши партнёры: ✓Новости города @netipichnaya_karaganda #дтп #авария #караганда #абай #Шахтинск #шахан #сарань #актас #жби #михайловка #узенка #пришахтинск #майкудук #уштобе #энгельс #темиртау #астана #буран #нурсултан #дтпкараганда #авариякараганда
Стоять на остановках в Караганде неуютно, поскольку дует вот такой сильный ветер.
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Да и автобусы переполнены.
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Тем не менее, жизнь продолжается, и теплые деньки рано или поздно настанут.
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