Как карагандинцы переживают снежные заносы и бураны

Люди не унывают, и относятся к ситуации с пониманием и юмором.

Север и центр Казахстана находятся под властью стихии. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, убирают снег, но его выпадает так много, что расчистить дороги полностью физически невозможно. Подборку видео о том, как жители Караганды помогают друг другу выбираться из снежных заносов, предлагает zakon.kz.

Из-за сильного ветра с обильным снегом в заносах вязнут не только лековые машины, но и автобусы.

Вот так ехали с работы из Карабаса до Абая эти люди. Согласно описанию под видео, путь занял около 3,5 часов (выехали в 12, доехали 15:30). Людям пришлось 4-5 раз толкать автобус. Помощь всем застарявшим оказывают полицейские и сотрудники ДЧС.

В самом городе Караганде люди продолжают очищать свои дворы.









Люди не унывают, и относятся к ситуации с юмором











Люди расчищают дворы от огромных сугробов.





Стоять на остановках в Караганде неуютно, поскольку дует вот такой сильный ветер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Помогите людям !!!!! SOS!!! #караганда#блог Публикация от #караганда#блог (@eto_karaganda_detka) 28 Янв 2020 в 3:01 PST

Да и автобусы переполнены.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ситуация в городе.. Публикация от Лучший Карагандинский!!!???????? (@in_da_krg) 28 Янв 2020 в 4:53 PST

Тем не менее, жизнь продолжается, и теплые деньки рано или поздно настанут.

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