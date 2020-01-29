Пенсионные накопления казахстанцев выросли до 10,8 трлн тенге

Сумма пенсионных выплат за 2019 год составила 210,2 млрд тенге.

Пенсионные накопления вкладчиков по состоянию на 1 января 2020 года составили 10 800,5 млрд тенге, увеличившись за 2019 год на 1 422,9 млрд тенге, или на 15,2%. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает zakon.kz.

За январь-декабрь 2019 года произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 641,8 млрд тенге до 4 333,7 млрд тенге на 1 января 2020 года, - отметили в Нацбанке.

При этом количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 января 2020 года составило 10,1 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за 2019 год составила 210,2 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 января 2020 года занимают государственные ценные бумаги РК и негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (40,4% и 28,3% от общего объема пенсионных активов соответственно).

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