В Казахстане проблематично внедрить сингапурскую пенсионную модель

Отмечается, что в Сингапуре 20% от заработной платы гражданина отчисляет работник, в Казахстане же перечисляется лишь 10% или не перечисляется ничего.

Сингапурская модель накопительной системы одна из лучших в мире, однако внедрить ее в Казахстане будет проблематично, сообщил на круглом столе в Сенате министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Хотелось бы поднять еще один вопрос. В СМИ очень много говорилось о сингапурской модели пенсионной накопительной системы. Лично я считаю, что сингапурская модель накопительной системы социального обеспечения является одной из лучших в мире, — сказал Нурымбетов.

Сегодня, по его словам, в Сингапуре пенсионные взносы распределяются по трем счетам: основной, специальный и медицинский. В 55 лет основной и специальный счета объединяются в пенсионный.

Но я хотел бы отметить следующее: когда мы обсуждали в рабочей группе, все пришли к мнению, что сегодня, здесь и сейчас сингапурскую модель переложить на накопительную систему Казахстана проблематично, — заявил министр.

Одна из причин — ставки, по которым отчисляются взносы в накопительную систему.

Так, например, в Сингапуре в сумме перечисляется 37% (17 % от работодателя и 20 % сам гражданин) от заработной платы человека, а в Казахстане — 10 %.

В Казахстане же 10% перечисляет работник, работодатель не перечисляет ничего. Второе – средняя зарплата, с которой делаются отчисления в Сингапуре, составляет 42,7 тысяч долларов, что составляет 3,5 тысяч долларов в месяц. В тенге – 1, 33 млн тенге. У нас средняя зарплата 180 тысяч тенге. Если в среднем отчисляем 10%, то 18 тысяч поступает в накопительный фонд. В Сингапуре 37% от 1,33 млн – это 493 тысячи в месяц, — добавил глава Минтруда.

В ноябре 2019 года эксперты предлагали провести реформу пенсионной системы в Казахстане, внедрив сингапурскую модель пенсионной системы.

Отмечалось, что в Сингапуре и работник, и работодатель вносят в фонд ежемесячные взносы, которые затем распределяются на три разных счёта вкладчика: обычный, специальный и медицинский. Средства с обычного счёта вкладчик может использовать на покупку жилья, на оплату обучения себе или другим членам семьи.

Также возможны и досрочные изъятия денег в случае утраты трудоспособности или если вкладчику, например, поставят диагноз тяжелой или неизлечимой болезни. Средства, накопленные на специальном счете, будут "неприкосновенным" пенсионным запасом. Ну, а деньги с медицинского счёта вкладчик может расходовать на своё здоровье.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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