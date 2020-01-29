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В Алматы реализуют проекты на 24 млрд тенге

Всего возможность реализации получили инициаторы 25-ти проектов с общим объемом инвестиций 110 млрд тенге.

Фото : пресс-служба29 января 2020, 11:12

Под председательством акима Алматы Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание регионального совета, на котором представлены проекты для их реализации в Индустриальной зоне города, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Региональный совет был создан по поручению Сагинтаева в октябре прошлого года. Участники рынка, руководители отраслевых союзов дают на совете рекомендации и делают профессиональное заключение по проектам, претендующим на включение для реализации в Индустриальной зоне Алматы, либо принимают решение исключить зависшие инициативы.

По итогам заседания совета 11 проектов на 24 млрд тенге допущены к реализации в Индустриальной зоне. Среди них строительство заводов по производству водонагревателей, электрокабелей, полиэтиленовых труб, а также востребованной фармацевтической продукции и лекарственных средств. Главные требования к инициаторам — экологичность и безопасность производства, доступная стоимость продукции и высокий уровень казсодержания.

К слову, успешные проекты, такие как производство мясных изделий и полуфабрикатов, а также завод по изготовлению энергоэффективных фасадов, получили одобрение на продление договоров землепользования в Индустриальной зоне.

Всего с начала работы совета возможность реализации получили инициаторы 25-ти проектов с общим объемом инвестиций 110 млрд тенге. Планируется создать порядка четырех тысяч рабочих мест. Строительство производственных площадок стартует весной.


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