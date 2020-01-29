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Гендиректора "KMG EP-Catering" осудили за коррупцию 

Он заплатит штраф в 56 млн тенге.

Фото : vybor.news29 января 2020, 11:16

Антикоррупционной службой Мангистауской области ранее проводилось следствие в отношении генерального директора ТОО "KMG EP-Catering" (100% дочерняя организация АО "НК "КазМунайГаз", осуществляющая обеспечение питания дочерних организаций АО "НК "КазМунайГаз" на территории Мангистауской области) Киялбаева Б.Н. по подозрению в коррупционном преступлении, сообщает zakon.kz.

Он подозревалcя в получении от индивидуального предпринимателя взятки в сумме 3 млн. тенге, за положительное решение вопроса по приобретению и поставке продуктов питания и дальнейшее покровительство, - говорится в сообщении.

28 января Актауским городским судом Киялбаев Б.Н. признан виновным в получении взятки и осужден к штрафу в размере 56 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать определенные должности на государственной службе.


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