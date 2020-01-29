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Женщина с ребенком погибли на трассе Павлодар-Кызылорда

От полученных травм они скончались на месте.

Фото : polisia.kz/29 января 2020, 11:16

На трассе Павлодар-Кызылорда погибли женщина с ребенком, передает zakon.kz со ссылкой на полицию Карагандинской области.

В социальных сетях и в WhatsApp распространяется фотография с надписью "Около города нашли мать с ребенком, заблудились и замерзли. Трасса Киевка-Астана". Данная информация не соответствует действительности, - говорится в сообщении.

На самом деле инцидент произошел на трассе Павлодар-Кызылорда 27 января. В тот день 47-летний водитель машины "Toyota Land Cruiser 200" не справился с управлением и автомобиль опрокинулся. Женщина 1975 года рождения и ребенок, родившийся в 2011 году, погибли на месте.


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