Женщина с ребенком погибли на трассе Павлодар-Кызылорда
От полученных травм они скончались на месте.
Фото : polisia.kz/29 января 2020, 11:16
На трассе Павлодар-Кызылорда погибли женщина с ребенком, передает zakon.kz со ссылкой на полицию Карагандинской области.
В социальных сетях и в WhatsApp распространяется фотография с надписью "Около города нашли мать с ребенком, заблудились и замерзли. Трасса Киевка-Астана". Данная информация не соответствует действительности, - говорится в сообщении.
На самом деле инцидент произошел на трассе Павлодар-Кызылорда 27 января. В тот день 47-летний водитель машины "Toyota Land Cruiser 200" не справился с управлением и автомобиль опрокинулся. Женщина 1975 года рождения и ребенок, родившийся в 2011 году, погибли на месте.
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