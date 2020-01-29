Сколько казахстанцев лишились гражданства

В основном это россияне, которые выехали туда и обратились за гражданством другого государства, есть и граждане Узбекистана.

Более 15,5 тысяч граждан в прошлом году утеряли гражданство Казахстана. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, передает корреспондент zakon.kz.

Речь о двойном гражданстве зашла при обсуждении проекта закона о ратификации соглашения с Узбекистаном о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией на пленарном заседании Мажилиса Парламента.

Действительно, факты двойного гражданства довольно часто встречаются. Разбирательства по каждому случаю зачастую показывают, что наши граждане или граждане сопредельных государств, иностранных государства эти вещи делают умышленно, чтобы использовать документы того или иного государства при пересечении, международных передвижениях, - сказал Кожаев.

Кроме того, по его словам, для того, чтобы пользоваться социальным, пенсионными и другими льготами, которые установлены в разных странах.

Хотя административным законодательством Казахстана и партнеров установлена достаточно жесткая ответственность за факты не извещения о получении гражданства другого государства. Где-то больше 15,5 тысяч граждан за 2019 год утеряли гражданство РК. В основном это россияне, которые выехали туда и обратились за гражданством другого государства, есть и граждане Узбекистана. Порядка 500 граждан использовали при этом паспорта и документы нашего государства, несмотря на то, что уже приняли гражданство другого государства. Эти факты были выявлены и эти граждане привлечены к ответственности. Большая часть из них еще и выдворена из страны, - заключил представитель МВД.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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