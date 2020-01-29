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Ножевое ранение получил в потасовке подросток

По подозрению в совершении данного преступления задержан ученик 9 класса.

Фото : ru.publika.md29 января 2020, 11:34

27 января в Шалкаре между старшеклассниками одной из школ произошел конфликт, в результате ножевое ранение получил 16-летний подросток, сообщает zakon.kz.

Полицией установлены все участники инцидента, по подозрению в совершении данного преступления задержан ученик 9 класса.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.99 УК РК "Покушение на убийство".

28 января на базе СШ № 8 Шалкар, в целях профилактики подростковой преступности, заместитель начальника ДП Актюбинской области Канат Нурмагамбетов совместно с представителями отдела образования, родителями и учащимися старшего звена провели собрание.

Ранняя профилактика преступлений и правонарушений среди подростков, является первоначальной задачей семьи, а также школы. Воспитание должно начинаться с семьи. Родители должны знать где, с кем находится ребенок. Полицией проводятся профилактические мероприятия в учебных заведениях, но этого мало, мы сообща с обществом должны противостоять правонарушениям среди учащихся - отметил К.Нурмагамбетов.

Полицией, принимаются меры по недопущению впредь подобных фактов, а также по выявлению причин и условий, способствовавших конфликту и совершению данного преступления.


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