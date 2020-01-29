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Спецоперация по задержанию убийцы прошла в Нур-Султане

На данный момент мужчина водворен в изолятор временного содержания.

Фото : кадр из видео29 января 2020, 11:42

Сотрудники подразделения криминального розыска провели спецоперацию по задержанию преступника, скрывавшегося от правосудия более 4 лет, сообщает zakon.kz со ссылкой на polisia.kz.

Для задержания подозреваемого в особо тяжком преступлении сотрудники полиции выезжали в командировку в Нур-Султан.

Следствием установлено, что в октябре 2015 года в Усть-Каменогорске было обнаружено тело женщины 1972 года рождения. Были установлены множественные телесные повреждения, имевшие насильственный характер причинения.

Стражам порядка удалось установить личность подозреваемого, им оказался 48-летний житель областного центра. Полностью установлены обстоятельства преступления и в начале февраля 2016 года следственным судьей суда №2 Усть-Каменогорска в отношении подозреваемого была санкционирована мера пресечения "Арест". Мужчина на протяжении 4 лет скрывался от правосудия, - говорится в сообщении.

В январе текущего года в ходе служебной командировки оперативниками Управления полиции Усть-Каменогорска совместно с коллегами из Нур-Султана в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать подозреваемого. На данный момент мужчина водворен в изолятор временного содержания.


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