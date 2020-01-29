Использование пенсионных: почему женщины должны накопить больше мужчин

Согласно подсчетам, для женщин данный порог будет выше, соответственно накопить нужно будет не менее 9 млн тенге.

Не менее 7 млн тенге должны накопить казахстанцы для использования пенсионных накоплений до выхода на пенсию, сообщил на круглом столе в Сенате министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, передает корреспондент zakon.kz.

- Сегодня правительство считает, что вкладчики смогут изъять часть своих накоплений, которые превышают порог достаточности. То есть ту сумму, которая им необходима в накопительном пенсионном фонде, чтобы пожизненно получать пенсионные выплаты, как минимум не ниже, чем минимальная пенсия в стране. У каждого есть своя определенная сумма. Мы говорим о том, что можно получить и больше. Например, 30-летний мужчина, которому порог достаточности рассчитал ЕНПФ 6 млн 695 тыс. Это означает, что он 33 года до 63 лет еще будет. И дальше еще 17 лет ему хватит этих денег, чтобы он получал выплаты из накопительной системы , как минимум не меньше, чем минимальная пенсия в стране. Она сегодня 38 636 тенге. Естественно, порог достаточности у женщин выше. Это в связи с тем, что у женщины возраст дожития больше на 5 лет – 22 года. И, естественно, накопить до пенсионного возраста еще 22 года, требуется большая сумма. Поэтому в 30 лет если мужчины 6,7 млн, то такого же возраста женщина порог достаточности нужен 9,6 млн тенге, - сообщил Нурымбетов.

Ранее предложенный порог был выше. Для мужчин эта сумма составляла 10 миллионов, а для женщин - 12 миллионов.

Согласно предложению ведомства, озвученный порог достаточности позволит взять перевалившие за этот порог деньги с пенсионного счета и потратить на приобретение жилья.

В ноябре 2019 года руководитель АО "Жилстройсбербанк Казахстана" Ляззат Ибрагимова сообщала, что возможность приобретения жилья на деньги из своих пенсионных накоплений будет у малой части вкладчиков.

По ее словам, при выходе на пенсию казахстанец должен иметь объем накоплений, который позволит получать пенсию в размере 70% от зарплаты. Однако , изучая статистику выяснилось, что объем таких пенсионных накоплений есть только у очень малого количества вкладчиков.

Поэтому тот механизм, который сейчас обсуждается, он коснется, скорее всего, той малой части вкладчиков, у которых есть уже достаточный объем накоплений, - объясняла Ибрагимова.

2 сентября в своем послании Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил дать возможность казахстанцам использовать часть пенсионных накоплений до выхода на заслуженный отдых на покупку жилья или получение образования.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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