Что происходит на охваченных буранами дорогах - МВД

Также не зафиксировано фактов гибели людей.

Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев в кулуарах Мажилиса Парламента рассказал о ситуации на автородорогах страны, в частности на тех участках, где наблюдалось в минувшие дни больше всего снежных заносов, передает корреспондент zakon.kz.

- Пока никаких фактов мародерства, гибели, серьезных обморожений не зафиксировано. Вы знаете, сотрудники министерства внутренних дел, в том числе нашего комитета ЧС, волонтеры, работники акиматов и неравнодушные граждане с первых дней этих серьезнейших буранов помогают людям, - сказал Кожаев.

По его словам, для спасения людей была привлечена тяжелая военная техника.

- Метеорологические условия невозможно предугадать, поэтому приходится их спасать, вплоть до привлечения тяжелой военной техники, пытаемся пробивать дороги. Сегодня в Акмолинскую область большая колонна пришла под нашим сопровождением до Нур-Султана, в Карагандинской области есть вопросы, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях, везде такие аномальные бураны, - заключил замглавы ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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