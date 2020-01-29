Где взять председателей на каждый дом по новым поправкам ЖКХ?

Будут ли у них фактические силы и средства для того, чтобы предоставлять отчетность в том объеме, что указана в законодательстве?

На Правмедиа ИС "Параграф" прошел вебинар, посвященный поправкам в закон "О жилищных отношениях", которые, в частности, предусматривают ликвидацию КСК и создание новых форм управления жилищным фондом. На вопросы по жилищной реформе отвечал совладелец интернет-портала "Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ" Аркадий Рубцов, передает zakon.kz.

Как он отметил, КСК могут свободно работать до 1 июля 2022 года.

У нас есть большое количество времени, когда мы можем тихо, спокойно и комфортно произвести выбор новой формы управления – либо простое товарищество, либо объединение собственников квартир (ОСИ). Более того, сами КСК – это достаточно устойчивая форма управления, которое исторически сложилось с 1996 года и объективно показало как свои положительные, так и свои cлабые стороны, - сказал специалист.

По его мнению, доводы о том, что КСК были не прозрачны, недостаточно аргументированы, и это будет доказано с течением времени, когда начнут реализовывать новые положения закона.

Мы увидим, насколько будут прозрачны те же объединения собственников имущества и простые товарищества. Будут ли у них фактические силы и средства для того, чтобы предоставлять отчетность в том объеме, что указана в законодательстве? Вполне возможно, что объединение собственников имущества не сможет выполнять данную функцию, потому что те или иные личности, избранные председателями, просто будут не в состоянии это сделать, - высказал свое мнение эксперт.

Он также высказал предположение, что если ОСИ будет создаваться в каждом доме, то будет проблематично найти специалистов, способных вести управление домом.

Мне кажется, если ОСИ будет создаваться в каждом доме и количество профессионалов в этом плане должно радикально возрасти, и общее количество той самой отчетности вначале пойдет на спад, пока мы не получим нормальные и вменяемые кадры, которые должны будут предоставлять эту отчетность. Поэтому лучше не станет, - считает он.

Он также полагает, что те люди, которые сейчас стоят за КСК, они останутся в отрасли и смогут сделать много полезного "для того, чтобы по нашей реформе собственники квартир не заметили никаких ухудшений".

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