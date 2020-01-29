Токаев назначил ряд послов Казахстана в странах мира

Президент подписал указ.

Указом Касым-Жомарта Токаева назначен ряд чрезвычайных и полномочных Послов Республики Казахстан, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Малайзии Иманбаев Болат Бариевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации Бакаев Алибек Асетович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству, - говорится в официальном сообщении.

Иманбаев Болат Бариевич родился 31 января 1968 года в Акмолинской области.

В 1990 году окончил Московский государственный университет им. М. Ломоносова.

Трудовой стаж:

· Главный специалист Аппарата акима Акмолинской области;

· Председатель Комитета по внешнеэкономической связи Акмолинской области;

· Руководитель консульского пункта Министерства иностранных дел РК г. Астана (1997-1998);

· Первый секретарь управления государственного протокола, советник министра, начальник отдела Комитета по делам СНГ Министерства иностранных дел РК, первый секретарь, советник Посольства Республики Казахстан в Литве (1998-2004);

· Директор департамента экономического и гуманитарного сотрудничества Министерства иностранных дел РК (2004-2005);

· Советник посольства Республики Казахстан в ФРГ (08.2005);

· Директор департамента международного сотрудничества Министерства индустрии и новых технологий РК;

· Советник-посланник Посольства Казахстана в России (2014-2017);

· Генеральный консул Республики Казахстан в Санкт-Петербурге (11.2017-05.2019);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Малайзии (с 05.2019)

Бакаев Алибек Асетович родился 9 февраля 1981 года в Алматы.

В 2002 году окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков, с отличием; в 2011 - Академию государственного управления при Президенте РК, с отличием, магистратура.

Трудовой стаж:

· Референт департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел РК (2004-08.2004);

· Атташе Посольства Казахстана в Германии (08.2004-2008);

· Советник по международным вопросам, Шеф протокола Министерство экономики и бюджетного планирования РК (2008-2009);

· Директор департамента международных отношений, департамента стратегического планирования и анализа Министерства экономического развития и торговли РК (2009-2012);

· Начальник Управления азиатских диалоговых форумов Департамента общеазиатского сотрудничества МИД РК (05.2012-2013);

· Заместитель, исполняющий обязанности директора Департамента общеазиатского сотрудничества МИД (2013-2015);

· Директор Департамента общеазиатского сотрудничества МИД РК (2015-09.2019);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Швейцарской Конфедерации (с 04.09.2019)

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

· Дипломатический ранг - Советник II класса

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