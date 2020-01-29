В Алматы кроссовер сдвинул с места трактор

Образовалась пробка.

ДТП с участием легкового автомобиля и трактора произошло на транспортной развязке в Алматы, что привело к пробке на улице Саина, передает zakon.kz с места происшествия.

Авария случилась по Саина, под мостом развязки с улицей Шаляпина в южном направлении.

Справа у бордюра стоял припаркованный трактор Беларусь, у которого закончилась солярка. Пока водитель трактора ожидал заправщиков, неожиданно для всех в трактор сзади врезается автомобиль SsangYoung на полном ходу.

По словам водителя трактора, удар был такой силы, что спецтехнику отбросило на несколько метров вперед. Очевидцы ДТП вызвали скорую помощь, прибывшая бригада осмотрела участников ДТП, госпитализация никому не потребовалась.

Водитель трактора предполагает, что девушка, сидевшая за рулем легковушки, пыталась обогнать других автомобилистов по правому ряду, но никак не ожидала, что там стоит трактор.

По Саина в южном направлении образовался серьезная пробка, начиная от улицы Толе би, на месте работают полицейские.

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