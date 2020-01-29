Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Абдижамил Нурпеисов и Самал Еслямова получили стипендии Первого Президента

Государственными стипендиями отмечены 75 деятелей литературы и искусства Казахстана.

Фото : Акорда29 января 2020, 12:55

Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев вручил государственные стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры за 2019 год, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Государственными стипендиями отмечены 75 деятелей литературы и искусства Казахстана.

Ежегодное присуждение государственных стипендий – это свидетельство государственной поддержки деятелей культуры и искусства, творческих работников и молодых талантов, а также признание их вклада в развитие казахстанской культуры и ее продвижение в мире.

Почетной стипендии Первого Президента – Елбасы удостоены мэтры казахстанской литературы и искусства Абдижамил Нурпеисов, Кайрат Байбосынов, Журсин Ерманов, Меруерт Утекешева, Александр Гаркавец, Гульвира Разиева и другие.

Государственная поддержка также оказана молодым дарованиям, в числе которых лауреат Каннского международного кинофестиваля Самал Еслямова, актриса Айнур Рахипова, артист балета Бактияр Адамжан, поэт Канат Омаров, исполнитель традиционного музыкального искусства Медыгат Манапов, кинорежиссер Фархат Шарипов и другие.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты