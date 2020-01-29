Абдижамил Нурпеисов и Самал Еслямова получили стипендии Первого Президента

Государственными стипендиями отмечены 75 деятелей литературы и искусства Казахстана.

Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев вручил государственные стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры за 2019 год, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Государственными стипендиями отмечены 75 деятелей литературы и искусства Казахстана.

Ежегодное присуждение государственных стипендий – это свидетельство государственной поддержки деятелей культуры и искусства, творческих работников и молодых талантов, а также признание их вклада в развитие казахстанской культуры и ее продвижение в мире.

Почетной стипендии Первого Президента – Елбасы удостоены мэтры казахстанской литературы и искусства Абдижамил Нурпеисов, Кайрат Байбосынов, Журсин Ерманов, Меруерт Утекешева, Александр Гаркавец, Гульвира Разиева и другие.

Государственная поддержка также оказана молодым дарованиям, в числе которых лауреат Каннского международного кинофестиваля Самал Еслямова, актриса Айнур Рахипова, артист балета Бактияр Адамжан, поэт Канат Омаров, исполнитель традиционного музыкального искусства Медыгат Манапов, кинорежиссер Фархат Шарипов и другие.

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