Какая проблема ждет пенсионную систему Казахстана к 2050 году

Согласно подсчетам, количество людей пенсионного возраста будет увеличиваться и этот фактор будет оказывать давление на расходы бюджета.

Казахстан переступил черту начального уровня старости, соответственно к 2050 году у нас будет большая нагрузка на бюджет, сообщил на круглом столе в Сенате председатель ЕНПФ Жанат Курманов, передает корреспондент zakon.kz.

Казахстан уже переступил черту начального уровня старости, и к 2050 году фактически каждый пятый казахстанец будет в возрасте старше 60 лет. В целом это говорит о том, что у нас будет очень большая нагрузка на бюджет, если мы не будем выстраивать сбалансированную пенсионную систему для обеспечения достаточного уровня пенсионных доходов граждан, - сообщил в сенате Курманов.

По его словам, причины старения населения разные и есть определенные факторы, связанные с различными историческими процессами, которые происходили в Казахстане.

В частности со снижением рождаемости в 90-х годах когда был сложный период в становлении независимости казахстана, снижение показателей в экономике, привело к тому, что снизились показатели рождаемости и у нас есть провалы в демографии, которые сейчас уже приводят к диспропорциям в структуре населения Казахстана. Особенно среди работоспособного населения, — объяснил министр.

Он добавил, что, согласно подсчетам, количество людей пенсионного возраста будет увеличиваться и этот фактор будет оказывать давление на расходы бюджета.

Глава ЕНПФ подчеркнул, что Казахстан сравнивали с 30 странами с лучшими пенсионными системами и выработали некоторые рекомендации, которые можно было бы применить независимо от формы пенсионной системы.

Среди рекомендаций - обеспечение минимальных стандартов пенсионного обеспечения, чтобы государство обеспечило тот стандарт, на который любой гражданин может положиться. Дальше все будет зависеть от конкретных его накоплений. Второе - обязательное участие работодателя в пенсионной системе. Третье - минимальные госгарантии. Предлагается обеспечить реализацию норм Конституции, что гражданину Казахстана гарантировался минимальный размер пенсии за счет введения гарантированной пенсии всем гражданам на уровне минимальной государственной, и привязать этот стандарт к прожиточному минимуму, который экономически обоснован, - заключил Курманов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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