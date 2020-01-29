Приостановить путешествия и товарооборот с Китаем предложила депутат 

Также нужно рассмотреть вопрос по эвакуации граждан Казахстана, находящихся не только в городе Ухань, но и в других городах Китая, охваченных коронавирусной инфекцией.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутат Куралай Каракен предложила ряд мер, которые, на ее взгляд, требуется предпринять правительству в связи с ситуацией с коронавирусом в китайском Ухане, передает корреспондент zakon.kz.

Считаем необходимым рассмотреть вопрос по эвакуации граждан Казахстана, находящихся не только в городе Ухань, но и в других городах Китая, охваченных коронавирусной инфекцией. Министерству образования РК проработать с министерством образования КНР вопрос предоставления каникул нашим студентам на период ликвидации угрозы заражения. Эвакуированных граждан по прибытию на Родину охватить медицинским наблюдением с учетом инкубационного периода заболевания. Также приостановить перемещение граждан и товаров в обоих направлениях. Создать ситуативный Telegram-канал для проведения управляемой информационной политики в сетевых ресурсах по коронавирусной инфекции, - перечислила Каракен.

При этом следует создать ситуативный или задействовать имеющийся Колл-центр для отработки индивидуальных запросов населения и экстренных сообщений по коронавирусной инфекции, и наладить онлайн мониторинг по резонирующим в соцсетях темам, связанных с коронавирусной инфекцией.

Между тем, учитывая, что у Казахстана очень тесные торгово-экономические отношения с КНР и многие наши предприятия связаны с китайской стороной контрактными обязательствами по поставкам товаров, работ и услуг, и во избежание нежелательных последствий для наших экономических связей, просим на правительственном уровне рассмотреть вопрос о взаимном признании сложившейся ситуации "форс-мажорной".Помимо этого, поступают недовольства в адрес туроператоров от наших граждан, которые приобрели путевки по направлению китайских курортов. Имеется информация, что турагентства отказываются возвращать им деньги, ссылаясь на то, что срывы обязательств и контрактов происходят не по их вине и, соответственно, денежные средства возврату не подлежат, - констатировала парламентарий.

В связи с этим, как отметила депутат, правительству надо также отнести данную ситуацию к "форс-мажору" и определить основанием для расторжения договора и возврата туристу уплаченной им по договору суммы.

А также рассмотреть вопрос возврата средств в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг, в случае, когда отдых уже начался в стране, где стало небезопасно, - заключила она.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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