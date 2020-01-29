Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Приостановить путешествия и товарооборот с Китаем предложила депутат 

Также нужно рассмотреть вопрос по эвакуации граждан Казахстана, находящихся не только в городе Ухань, но и в других городах Китая, охваченных коронавирусной инфекцией.

Фото : PARLAM.KZ29 января 2020, 13:15

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутат Куралай Каракен предложила ряд мер, которые, на ее взгляд, требуется предпринять правительству в связи с ситуацией с коронавирусом в китайском Ухане, передает корреспондент zakon.kz.

Считаем необходимым рассмотреть вопрос по эвакуации граждан Казахстана, находящихся не только в городе Ухань, но и в других городах Китая, охваченных коронавирусной инфекцией. Министерству образования РК проработать с министерством образования КНР вопрос предоставления каникул нашим студентам на период ликвидации угрозы заражения. Эвакуированных граждан по прибытию на Родину охватить медицинским наблюдением с учетом инкубационного периода заболевания. Также приостановить перемещение граждан и товаров в обоих направлениях. Создать ситуативный Telegram-канал для проведения управляемой информационной политики в сетевых ресурсах по коронавирусной инфекции, - перечислила Каракен.

При этом следует создать ситуативный или задействовать имеющийся Колл-центр для отработки индивидуальных запросов населения и экстренных сообщений по коронавирусной инфекции, и наладить онлайн мониторинг по резонирующим в соцсетях темам, связанных с коронавирусной инфекцией.

Между тем, учитывая, что у Казахстана очень тесные торгово-экономические отношения с КНР и многие наши предприятия связаны с китайской стороной контрактными обязательствами по поставкам товаров, работ и услуг, и во избежание нежелательных последствий для наших экономических связей, просим на правительственном уровне рассмотреть вопрос о взаимном признании сложившейся ситуации "форс-мажорной".Помимо этого, поступают недовольства в адрес туроператоров от наших граждан, которые приобрели путевки по направлению китайских курортов. Имеется информация, что турагентства отказываются возвращать им деньги, ссылаясь на то, что срывы обязательств и контрактов происходят не по их вине и, соответственно, денежные средства возврату не подлежат, - констатировала парламентарий.

В связи с этим, как отметила депутат, правительству надо также отнести данную ситуацию к "форс-мажору" и определить основанием для расторжения договора и возврата туристу уплаченной им по договору суммы.

А также рассмотреть вопрос возврата средств в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг, в случае, когда отдых уже начался в стране, где стало небезопасно, - заключила она.

Оксана Скибан, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты