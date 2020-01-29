Почему Кошербаева назначили послом в России - мнение эксперта

Он сделает основной упор на экономику, и будет развивать именно экономические отношения между нашими странами.

29 января Президент РК Касым-Жомартом Токаев назначил послом Казахстана в России Ермека Кошербаев, ранее занимавшего пост заместителя министра иностранных дел РК. Мнением о том, как его назначение на эту должность может повлиять на отношения Казахстана с Россией, с журналистом zakon.kz поделился президент экологического альянса, член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Азаматхан Амиртай.

По мнению спикера, приход Ермека Кошербаева на должность посла в России очень важен для развития именно экономических отношений между двумя странами. Ведь экс-замминистра МИД имеет очень большой практический опыт работы именно в этой сфере, то есть во внешне-политическом ведомстве, и сможет продвигать интересы своей страны.

У нас сейчас на повестке дня стоят именно экономические вопросы, они в приоритете. Мы находимся в Евразийском экономическом союзе, но сегодня Казахстан не может экспортировать свои товары в Россию, потому что идет экономическая блокада. И мы получаем российской продукции больше, чем экспортируем в эту страну. Поэтому, я думаю, новый посол будет именно этими вопросами заниматься. Тем более, если учесть, что МИД РК взял на себя обязательство акцентировать внимание именно на решение экономических вопросов. А предыдущие послы Казахстана в России больше внимания уделяли политическим и геополитическим вопросам, - отметил Азаматхан Амиртай.

По его словам, нас сейчас интересуют больше экономические вопросы.

Ведь в политических отношениях с Россией проблем никаких нет. То есть, должен быть достигнут баланс экспорта-импорта. И на мой взгляд Президентом страны именно поэтому и было принято решение назначить Ермека Кошербаева послом. И это очень правильное решение. Он раньше возглавлял департамент в МИД, потом стал отвесекретарем, потом замминистра. Я думаю, что он сделает основной упор на экономику, и будет развивать именно экономические отношения между нашими странами, - резюмировал спикер.

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