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Бананы и посылки из Китая прокомментировал Комаровский

Вирус может существовать в организме человека примерно 14 дней.

Фото : кадр из видео29 января 2020, 14:08

Знаменитый украинский врач Евгений Комаровский простым языком рассказал о коронавирусе в Китае, сообщает zakon.kz.

Вирус, однозначно, животного происхождения. В основном обвиняют летучих мышей которых ели люди. Хотя есть и версия, что тут и змеи могут быть виноваты, но все большое количество ученых считаю, что змеи не причем и отдают предпочтение летучим мышам. Практически нет на сегодня случаев заболевания, связанных с тем, что люди заражаются от животных. Вначале были. Сейчас их нет. Практически 100% всех последних заболеваний - это человек заражает других людей, - сказал Комаровский.

По его словам, на данный момент нет никаких противовирусных средств против вируса.

Только тест-система позволяет поставить диагноз. Всё остальное - гадание на кофейной гуще, - подчеркнул он.

Безопасны ли посылки из Китая

Доктор объяснил, что вирус может существовать в организме человека примерно 14 дней, а потом возникает сама болезнь, которая длится 5-7 дней. Другими словами в организме человека вирус может быть активен максимум 20 дней. В посылках из Китая для вируса нет таких идеальных условий. Поэтому в посылках он более 3 дней не протянет.

Бананы из Китая

По словам доктора, в соцсетях распространяют СМС с требованием "ни в коем случае не есть бананы".

И обязательно это СМС, как и "письма счастья", надо переслать остальным, потому что все бананы инфицированы коронавирусом. Сообщаю всем - это абсолютный бред. На самом деле кушайте бананы на здоровье, - сказал педиатр.


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