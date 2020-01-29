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Никто не хочет стряхнуть пыль? Головкин получил вызов от чемпиона мира

Хватит собирать вишенки - Уильямс.

Фото : almaty.tv29 января 2020, 14:14

Британский боксер Лиам Уильямс (22-2-1, 17 КО), владеющий титулом WBO International в среднем весе, бросил вызов сразу нескольким чемпионам мира в своем дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уильямс изъявил желание подраться с американцем Деметриусом Андраде (WBO), казахстанцем Геннадием Головкиным (IBF и IBO), Джермаллом Чарло (WBC) из США и соотечественником Крисом Юбенком-младшим (WBA Interim).

Так, что происходит. Давайте проведем переговоры о бое. Никто не хочет стряхнуть пыль? Андраде, Головкин, Юбенк и Чарло - вы кучка неудачников, хватит собирать вишенки, - написал Уильямс в твиттере.

Добавим, что следующий бой Головкина ожидается в марте-апреле. Наиболее вероятным соперником считается обязательный претендент на титул IBF поляк Камил Шеремета (21-0, 5 КО). Не исключено, что поединок состоится в Казахстане.


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