Никто не хочет стряхнуть пыль? Головкин получил вызов от чемпиона мира

Британский боксер Лиам Уильямс (22-2-1, 17 КО), владеющий титулом WBO International в среднем весе, бросил вызов сразу нескольким чемпионам мира в своем дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уильямс изъявил желание подраться с американцем Деметриусом Андраде (WBO), казахстанцем Геннадием Головкиным (IBF и IBO), Джермаллом Чарло (WBC) из США и соотечественником Крисом Юбенком-младшим (WBA Interim).

Right.. what’s happening then.. let’s have some fighting talk.. does anyone actually want a dust up??@BooBooAndrade @GGGBoxing @ChrisEubankJr @FutureOfBoxing stop cherry picking you bunch of stiffs