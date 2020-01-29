В Ухане вторую строящуюся больницу расширят

Строительство планируется завершить в течение полумесяца.

Вторую специализированную больницу, строящуюся в охваченном вспышкой пневмонии городе Ухань, решено расширить до 1600 койко-мест, чтобы справиться с большим числом пациентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось, что больница будет рассчитана максимум на 1,3 тысячи койко-мест. Площадь больницы также будет увеличена в сравнении с первоначальным планом и составит 60 тысяч квадратных метров, из них 51 тысяча квадратных метров будет выделена для размещения пациентов в необходимых карантинных условиях, а 9 тысяч квадратных метров – для круглосуточного размещения медперсонала.

Строительство планируется завершить в течение полумесяца.

В Ухане в ближайшие недели намерены построить два специализированных госпиталя для лечения зараженных новым типом коронавируса. В прошлую пятницу началось строительство первой больницы "Хошэньшань" площадью 25 тысяч квадратных метров, ее планируют завершить 2 февраля. Там смогут одновременно разместить от 700 до 1 тысячи пациентов. Вслед за ней приступили и к возведению больницы "Лэйшэньшань".

Обе больницы строят по модели больницы "Сяотаншань" в Пекине, которую возвели за семь дней во время эпидемии SARS (атипичной пневмонии) в апреле 2003 года, чтобы справиться с большим числом пациентов.

По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались. Кроме того, зарегистрировано еще 9239 случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще 59990 человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

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