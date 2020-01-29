Можно ли быть одновременно председателем ОСИ и директором сервисной компании

Закон о жилищных отношениях говорит о том, что председатель ОСИ не обязательно собственник, нигде не написано, что он избирается из состава собственников квартир.

Может ли Объединение собственников имущества (ОСИ) иметь в своем штате техперсонал? Может ли житель дома быть одновременно председателем ОСИ и директором сервисной компании? На эти вопросы ответил совладелец интернет-портала "Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ" Аркадий Рубцов на вебинаре Правмедиа ИС "Параграф", посвященном поправкам в закон "О жилищных отношениях", передает zakon.kz.

ОСИ должно платить заработную плату и содержать в своем штате техперсонал, техничек, дворников, сантехников, электриков… Закон о жилищных отношениях говорит о том, что председатель ОСИ не обязательно собственник, нигде не написано, что он избирается из состава собственников квартир. Об этом можно отдельно прописать в уставе объединения собственников имущества, где прописать его полномочия. Это на ваше усмотрение, - пояснил эксперт.

На вопрос, может ли председатель ОСИ быть одновременно председателем сервисной компании, он ответил: "Де-юре может, но де-факто он аффилирован с сервисной компанией".

По его словам, этот вопрос решается просто.

Не нужно регистрировать ОСИ, достаточно зарегистрировать простое товарищество, а сервисные функции отдать сервисной компании в лице потребительского кооператива, где все собственники квартир будут членами. Таким образом, вы будете председателем потребительского кооператива, где все ваши собственники будут на 100% прозрачно видеть, каким образом вы занимаетесь сервисной деятельностью, - отметил Аркадий Рубцов.

Он продолжил, что доверенное лицо простого товарищества будет избрано в качестве формы управления, но не будет платить ни копейки налогов.

Зачем лишний раз переплачивать? Весь техперсонал – технички и дворники останутся в штате потребительского кооператива сервисной организации. И, тем самым, вы никогда не увидите предписание, почему вы нарушаете управление, и сервисы у вас разделены. Нужно сразу сделать вменяемую схему. Точно также Совет дома. Какие стратегические вещи достигаются здесь? Следите за деньгами, ведь сервисные услуги занимают до 70% всех собранных средств на обслуживание дома, - резюмировал он.

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