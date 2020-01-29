Кадет упал с пешеходного моста на рельсы в Павлодаре

По данному факту проводится проверка.

Пешеходный мост появился здесь пару лет назад. С виду конструкция безопасная, чтобы упасть на рельсы, нужно перелезть через перила. Школьник сорвался с высоты 15 метров рано утром. В итоге, экстренно был доставлен в больницу, сообщает zakon.kz со ссылкой на pavlodartoday.com.

Доставлен со скелетной травмой ребенок, падение с высоты. Осмотрен травматологом, реаниматологом. Госпитализирован в травматологическое отделение. После предоперационной подготовки мы взяли его на операцию. Прооперировали ребенка. На сегодняшнее утро, состояние как средне-тяжелое, стабильное, - сообщил Омирзак Хаиргельдин, заместитель директора павлодарской детской областной больницы.

О подростке известно, что учится в кадетской школе, в 10 классе. Зачислен в сентябре 2019 года. Здесь рассказали, что школьник довольно прилежный, успеваемость хорошая, занимается спортом и любит шахматы.

Каких-то конфликтов между одноклассниками не замечалось. В коллектив очень легко вошел, несмотря на то, что здесь достаточно большой коллектив. Из разных школ собранные дети, со всей области. 25 парней, еще и чисто мужской коллектив, но несмотря на все эти нюансы, ребенок легко вошел в коллектив, - рассказывает Алмагуль Ибраева, заместитель директора павлодарской областной специализированной военной школы-интерната.

Сколько времени 16-летний школьник пробудет на стационарном лечении - неизвестно, говорят врачи. По данному факту проверку проводят полицейские.

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