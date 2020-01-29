ЕАБР будет расширять свое присутствие в Казахстане

Банк принимает активную позицию в реализации совместных инвестиционных проектов в регионе.

Председатель Правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Ахметжан Есимов и Председатель Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов подписали Меморандум о сотрудничестве в целях развития стратегического партнерства, передает zakon.kz.

Согласно меморандуму ЕАБР будет принимать участие в финансировании инвестиционных проектов групп компаний АО НК "КазМунайГаз", включая "Проект по реконструкции и расширению магистрального водовода "Астрахань-Мангышлак", АО "Самрук-Энерго", "KEGOC", АО "КазТрансГаз", включая "Проект по финансированию ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент", а также АО "НГК "Тау-Кен Самрук".

В рамках сотрудничества, стороны обязуются производить тщательный отбор финансируемых проектов по критериям соответствия международным стандартам банковской деятельности, социально-экономической эффективности и развития интеграционных процессов.

Ахметжан Есимов напомнил, что ЕАБР уже принял участие в самом крупном инфраструктурном проекте за всю историю независимого Казахстана- строительстве газопровода "Сарыарка", охватывающего города Нур-Султан, Караганда, Темиртау, Жезказган и порядка 2,7 млн человек из близлежащих 171 населенных пунктов.

Банк принимает активную позицию в реализации совместных инвестиционных проектов в регионе. Особое значение среди проектов имеет "строительство магистрального газопровода Сарыарка", идея которого принадлежит Елбасы. Проект очень важен для нас, так как он обеспечит не только надежное газоснабжение населения и предприятий, но и улучшит экологические показатели северных и центральных регионов страны. Это говорит о том, что Банк разделяет наше видение о развитии новых направлений в Казахстане, - сказал Ахметжан Есимов.

Вместе с тем, Банк принимает активную позицию в реализации инвестиционных проектов в регионе. На начало текущего года инвестиционный портфель Банка составил 4,322 млрд. долларов США и включает 98 проектов в шести государствах-участниках. Среди них немало совместных проектов с группой АО "Самрук-Қазына". К ним относятся проекты в сфере инфраструктуры, энергетики, нефтегазовой отрасли и другие.

Нас интересуют не только объемы, но и перспективные направления, в частности, энергетические. У нас имеется замысел, с помощью Фонда "Самрук-Қазына" выйти на рынки третьих стран, которые являются членами нашего Евразийского союза, с тем чтоб мы могли развивать там промышленность и энергетику. К ним относятся такие страны, как Таджикистан и Кыргызстан, - сказал А.Бельянинов.

Напомним, Казахстан наравне с Россией является крупнейшим участником Евразийского банка развития, обладающим долей около трети его уставного капитала.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!