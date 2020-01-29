Курсы валют: доллар снизился почти на 2 тенге

Средневзвешенный курс доллара составил 378,86 тенге (-1,98).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 378,86 тенге (-1,98).



Средневзвешенный курс евро составил 417,79 тенге (-2,65), объем торгов 480 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,0857 тенге (+0,0216), объем торгов 15 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 378,9-380,5 тенге, евро – 417.3-419,5 тенге, рос.рубля – 6,08-6,13 тенге.

В торгах приняли участие 12 членов KASE.

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