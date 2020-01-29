35 человек изолированы в отдельные боксы после посещения КНР

Взятые у всех госпитализированных пробы отправляют на тест-контроль в национальный научный центр особо опасных инфекций в Алматы, где освоена методика ПЦР диагностики нового коронавируса.

Главный санитарный врач Жандарбек Бекшин сообщил об актуальных данных по госпитализации казахстанцев, которые вернулись из КНР, передает корреспондент zakon.kz.

Госпитализированы и изолированы в отдельные боксы на данный момент 35 человек. 22 поставлен диагноз ОРВИ, 4 грипп, в одном случае грипп и парагрипп. Таким образом подтверждены сезонные заболевания у 27 пациентов, — сообщил Бекшин.

По его словам, у всех госпитализированных берут пробы и отправляют для дополнительного тест-контроля в национальный научный центр особо опасных инфекций в Алматы, где освоена методика ПЦР диагностики нового коронавируса.

Все ресурсы в Казахстане есть, плюс мы договорились с Россией и ВОЗ о взаимной помощи, — добавил главный санитарный врач.

В целом, согласно его информации, с 6 января по сегодняшний день в пунктах пропуска через государственную границу из КНР в Казахстан прибыло 12 610 человек.

Среди них наших граждан 12 365, иностранцев 245. Мы уточнили предварительные данные на 7 утра сегодняшнего дня. Медицинские сотрудники во всех регионах страны дозвонились до 51 % от этого числа, а это 6 449 человек и опросили их по наличию жалоб. Мы продолжаем обзвон, чтобы каждого въехавшего из КНР поставить на учет, — отметил Бекшин.

Также главный санитарный врач обратился к бизнесменам, которые производят медицинские маски.

В Казахстане на сегодня работает 5 отечественных производителей медицинских масок. Уважаемые производители, мы регулируем только предельные цены на этот товар, в аптеках, а не само ваше производство. Пожалуйста, оперативно отреагируйте на потребность граждан, производите и импортируйте медицинские маски, — заключил Жандарбек Бекшин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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