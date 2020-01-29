Слухи о коронавирусе в Казахстане не подтвердились

К казахстанцам обратились с просьбой не пересылать друг другу фэйковые сообщения, связанные с коронавирусом.

Главный санитарный врач Жандарбек Бекшин прокомментировал слухи о заболевании казахстанцев в Кызылорде и других регионах Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

Теперь по слухам из Кызылорды. Пациент поступил с температурой, головной болью. При опросе выяснилось, что после умывания он уснул в вагоне с приоткрытым окном. Поскольку он вернулся с острова Хайнань, он госпитализирован в открытый бокс, — сообщил Бекшин.

По его словам, в настоящий момент пациент не предъявляет жалоб со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, температура у него отсутствует, проводится необходимая диагностика.

По слухам в Жамбылской области. Поставлен диагноз ОРВИ, состояние пациента удовлетворительное, температура нормальная. В Алматинской области. Состояние наших граждан нормальное. Они прошли обследование в районной Панфиловской больнице. Сейчас решается вопрос об их выписке, — добавил главный санитарный врач.

Также в ходе брифинга руководитель уполномоченного госоргана обратился к гражданам страны не пересылать друг другу фэйковые и неподтвержденные информации.

Журналисты и блогеры, прошу не путать смысл заявлений, не брать интервью у случайных людей, проявить ответственность и профессионализм. Настоятельно просим население прекратить пересылать ежедневные фэйки. Вместо этого подпишитесь на страницу Министерства здравоохранения и читайте государственные СМИ, — отметил Бекшин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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