Помимо ограничений по международным поездкам , по информации ведомства, отменяются крупные международные спортивные состязания.

Госслужащим отменили командировки в КНР из-за коронавируса, сообщил на брифинге главный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает корреспондент zakon.kz.

- По ограничении международных массовых мероприятий. Правительством ограничены турпоездки в КНР, а также вынесены постановления об ограничении командировок государственных служащих, — сообщил Бекшин.

Он добавил, что помимо командировок, отменены все международные спортивные мероприятия, в том числе международный теннисный турнир.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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