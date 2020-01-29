Госслужащим отменили командировки в КНР из-за коронавируса
Помимо ограничений по международным поездкам , по информации ведомства, отменяются крупные международные спортивные состязания.
Фото : pixabay.com29 января 2020, 16:44
Госслужащим отменили командировки в КНР из-за коронавируса, сообщил на брифинге главный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает корреспондент zakon.kz.
- По ограничении международных массовых мероприятий. Правительством ограничены турпоездки в КНР, а также вынесены постановления об ограничении командировок государственных служащих, — сообщил Бекшин.
Он добавил, что помимо командировок, отменены все международные спортивные мероприятия, в том числе международный теннисный турнир.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5004944-878969223c0b1ed35b36665bec3a106e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...