Две женщины погибли в результате ДТП в Алматинской области

Расследование по факту взято в производство дознавателей областного Следственного управления.

Два человека погибли, трое получили травмы в результате ДТП в Алматинской области, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Авария произошла на 4-м км трассы Ушарал - Достык. Столкнулись автомобили Nissan X-trail и МАЗ-54322. В результате ДТП скончались две женщины, находившиеся в салоне кроссовера в качестве пассажиров. Водитель и еще два пассажира госпитализированы в больницу Ушарала.





По предварительной версии столкновение автомашин произошло в условиях гололеда, когда один из водителей не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Сейчас по факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 345 ч. 4 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Расследование по факту взято в производство дознавателей областного Следственного управления.

Как стало известно, в кроссовере находились женщины - работницы образования.

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