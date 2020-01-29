Назначен руководитель управления земельных отношений Туркестанской области

Им стал Самат Рамазанов.

Руководителем Управления земельных отношений Туркестанской области назначен Самат Рамазанов. Он входит в Президентский кадровый резерв, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Рамазанов Самат Маратович родился в 1985 году в Костанайской области. По образованию юрист (бакалавр юриспруденции, Университет "Болашак"), международный менеджмент (магистр делового администрирования, МВА, Geneva Business School). С 2002 по 2016 годы находился на государственной службе. С июня 2016 года по октябрь 2018 года работал на различных должностях в квазигосударственном секторе. С марта 2019 года трудился в АО "Управляющая компания специальной экономической зоны "TURKISTAN" (последняя занимаемая должность – директор административно-правового департамента). Свободно владеет казахским, русским и английским языками.

Стоит отметить, руководством акимата области ведется планомерная работа по претворению в жизнь инициативы Главы государства в отношении Президентского молодежного кадрового резерва: наиболее подготовленные резервисты назначаются на руководящие позиции с целью дальнейшего увеличения темпов развития региона.

Напомним, впервые в Казахстане предоставляется возможность назначения на руководящие должности граждан, отобранных из числа талантливой молодежи. В Президентский молодежный кадровый резерв, созданный по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева вошли 300 молодых казахстанцев.

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