Депутаты ознакомились с работой комитета государственных доходов

Была показана работа Ситуационного центра.

Депутаты сената и мажилиса парламента ознакомились с работой комитета государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МФ РК.

В рамках работы над административным процедурно-процессуальным кодексом, 27 января 2020 года Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан посетили ряд депутатов сената и мажилиса.

Депутат сената парламента Дюсембаев Гумар Ислямович, депутаты мажилиса парламента Кожахметов Арман Тулешович, Магеррамов Магеррам Мамедович, Олейник Василий Иванович, Никитинская Екатерина Сергеевна, сотрудник аппарата сената парламента РК Мамыров Аскар Серикұлы, сотрудники аппарата мажилиса парламента РК Ахметова Айнур Бектасовна, Қақабай Ерқанат Амантайұлы, представитель верховного суда Шамшинурова Салтанат Муратовна, сотрудники министерства юстиции РК Сулейменов Думан Агжанович, Байбулов Данат Болатович, сотрудники НПП РК "Атамекен" Абдуллина Асель Еркинбековна, Ансарова Ирина Ынтымаковна.

В ходе мероприятия Председатель КГД МФ РК Султангазиев Марат Елеусизович лично сопровождал гостей и ознакомил их текущей работой структурных подразделений. В первую очередь, была представлена работа контакт-центра.

Была продемонстрирована обратная связь сотрудников Комитета с гражданами Республики посредством звонка (номер Контакт-центра 1414) для разъяснений интересующих вопросов граждан или юридических лиц. Всего за 2019 год в Контакт-центр поступило 300 815 обращений. Среднее количество звонков, принятых одним оператором в день - 94.

Вместе с тем, была показана работа ситуационного центра. Предпринимателям необходимо знать о работе этого центра. Так как все детали проверок грузов, межтаможенные входы и выходы происходят через Ситуационный центр. Теперь дистанционно производится проверка, буквально, проводится сканирование, поэтому обмануть невозможно. Также презентовали систему управления рисками. Благодаря работе Комитета все действия на границе прозрачны перед народом.

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