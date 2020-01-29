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Поставлен диагноз девушке, прилетевшей из Китая в Нур-Султан с температурой

Это гонконгский вирус.

Фото : tatarstan24.tv29 января 2020, 18:23

Главный санврач Казахстана Жандарбек Бекшин озвучил диагноз девушки, прибывшей из Пекина в Нур-Султан, передает ИА "NewTimes.kz".

У этой девушки выявлен штамм гриппа H3N2. Да, вы правильно говорите, что это гонконгский вирус. Это старый вирус, не коронавирус, - отметил Бекшин.

Как сообщалось ранее, 28 января прилетевшая из Китая казахстанка, 2003 года рождения, была госпитализирована с температурой 37,4 и жалобами на першение в горле. Ее положили в больницу для обследования.


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