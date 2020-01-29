Фейк-сообщения о коронавирусе в Уральске распространяют в WhatsApp

В управлении здравоохранения ЗКО опровергли информацию о госпитализации и заражении коронавирусом в области.

В Уральске в мессенджере WhatsApp распространяют сообщение о заражении двух студентов коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на "Мой город".

На аудиозаписи женщина рассказывает о том, что "вирус добрался и до Уральска".

Уважаемые родители. Двое студентов с коронавирусом попали в нашу инфекционную больницу. Несмотря на то, что Китай находится от нас далеко, вирус добрался и до Уральска. Я прошу вас приобрести повязки (маски - прим. автора), в школу пусть приходят в повязках, ничего страшного нет. Не одну, а купите сразу несколько. Береженого бог бережет. Вирус распространяется по воздуху, вы, наверное, и сами видите, в интернете и по телевидению распространяется информация. Детей мы должны сохранить от этого вируса. Я прошу вас не водить их в ТРЦ, в кино и в другие места массового скопления людей, - обращается женщина.

Вместе с аудиосообщением распространяют и видеозапись, на которой во дворе инфекционной больницы из машины скорой медики в спецодежде вывозят пациента. Но при этом рядом стоят люди без спецодежды. Кто-то снимает все происходящее на телефон.

Помимо этого сообщения о заражении коронавирусом в Уральске появились и в Instagram. Там утверждается, что две семьи уже "положили в инфекционную больницу" и что детей нужно выводить на улицу в масках. Автор заявляет, что якобы об этом ей рассказала подруга, которая работает на станции скорой помощи.

В управлении здравоохранения ЗКО опровергли информацию о госпитализации и заражении коронавирусом в области.

Что касается видео, оно было снято в понедельник, 27 января, во время учений в инфекционной больнице, - отметили в облздраве.

За распространение ложной информации по ст. 274 УК РК правонарушителям грозит штраф в размере до 1 тыс. МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.

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