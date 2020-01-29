Мошенник из Нур-Султана "штрафовал" предпринимателей 

Под предлогом проверки мошенник находил "серьезные" нарушения, за которые требовал оплатить штраф.

Обманувший столичных предпринимателей мошенник задержан полицейскими, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

За совершение ряда мошеннических действий задержан ранее неоднократно судимый 24 летний житель г.Нур-Султан.

Как удалось установить полицейским, задержанный заходил в офисы частных фирм представляясь сотрудником ответственным за безопасность. Под предлогом проверки сигнализации и камер видеонаблюдения находил "серьезные" нарушения, за которые требовал оплатить штраф на сумму 30-40 тысяч тенге.

Мошенник старался выглядеть внешне солидно, что помогало ему убедить работников офисов в своем "профессионализме". За короткое время он обманул 3 частные фирмы, которые поверив ему на слова, заплатили "штраф".

Обнаружив обман, предприниматели обратились в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мошенник был задержан и водворен в Следственный изолятор.

Полицейскими ведется досудебное расследование по ст. 190 УК РК. Проверяется его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

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