БРК: первый этап трансформации пройден успешно

Для БРК это - осознанный шаг, который позволяет обеспечивать прозрачность процедур, сокращает сроки рассмотрения заявок, исключает нерациональное использование рабочего времени.

Текущая реальность диктует острую необходимость совершенствования каждого шага в общей цепочке бизнес-процессов компаний, так как на сегодняшний день оптимизация – ключ к повышению эффективности. В АО "Банк Развития Казахстана" ("дочка" Холдинга "Байтерек") к трансформации приступили в прошлом году. Об ее итогах сегодня во время пресс-конференции в Службе Центральных Коммуникаций при Президенте РК рассказала заместитель Председателя Правления БРК Сандугаш Кенжебаева, передает zakon.kz.

Масштабная работа по оптимизации основных бизнес- процессов в БРК началась в мае 2019 года, когда Банк полностью перешел на электронный документооборот. Благодаря этому уже в декабре удалось провести полную интеграцию с материнским Холдингом "Байтерек", чтобы исключить использование документов на бумажных носителях. В рамках перехода на безбумажные операции, также внедрен электронный архив и автоматизировано кадровое делопроизводство.

Для БРК это - осознанный шаг, который позволяет обеспечивать прозрачность процедур, сокращает сроки рассмотрения заявок, исключает нерациональное использование рабочего времени и повышает исполнительскую дисциплину, а также, что немаловажно, символизирует нашу приверженность к принципам устойчивого развития. Работа по направлению в формате paper free продолжается, в том числе путем инициирования изменений в законодательные акты, - подчеркнула заместитель Председателя Правления БРК Сандугаш Кенжебаева.

Благодаря модернизации инфраструктуры и аппаратного обеспечения, которая теперь стала надежной и высокотехнологичной, удалось в разы увеличить вычислительные мощности и скорость обмена данными в информационных системах Банка. Таким образом, теперь заседания уполномоченных органов Банка проводятся в режиме онлайн, что обеспечивает бесперебойность рабочих процессов и мобильность сотрудников.

Вне зависимости от текущего местоположения членов коллегиальных органов, все они имеют доступ к рабочему месту, соответственно и их решения в виде выписок мы получаем мгновенно. В этих целях построен "Цифровой офис", позволяющий дистанционно проводить заседания Совета директоров в формате видео-конференц-связи. Скорость принятия решения повышает уровень корпоративного управления, - поделилась Сандугаш Кенжебаева.

Она также добавила, что в рамках цифровизации процессов IT-командой БРК проделана значительная работа, позволяющая улучшить качество оказываемых услуг Банком. К примеру, подписание соглашения о неразглашении конфиденциальной информации с заемщиками также переведен в электронный формат. Достичь этого удалось благодаря разработке Личного кабинета заемщика на интернет ресурсе Банка с использованием ЭЦП. Отмечается, что в 2020 году планируется расширять его функциональность. Примечательно, что Банком проведены мероприятия по описанию бизнес-процессов на основе нотации BPMN 2.0, являющейся международным стандартом формализации бизнес-процессов. Более того, для повышения уровня зрелости IT процессов, Банком проводятся мероприятия по внедрению IT -процессов согласно международному стандарту ITIL 3.0.

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