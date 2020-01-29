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Эксперт считает, что эффект от карантина Уханя будет заметен к 8 февраля

Смысл карантина Уханя в том, чтобы не допустить распространения вируса.

Фото : RFI29 января 2020, 19:08

Эффект от принимаемых мер по профилактике эпидемии нового типа коронавируса в Китае будет заметен к 8 февраля, считает ведущий эпидемиолог Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан, сообщает РИА Новости.

У болезни есть инкубационный период, если считать с 23 января, то примерно к 8 февраля можно увидеть очень заметный результат, - сказал эксперт в интервью газете "Жэньминьжибао".

Он пояснил, что смысл карантина Уханя в том, чтобы не допустить распространения вируса.

Сейчас в других странах все еще регистрируются случаи заражения, в основном у уханьцев, причина в том, что они выехали до карантина и инкубационный период еще не закончился, - добавил эксперт.

С минувшего четверга Ухань фактически изолирован из-за вспышки коронавируса, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин. Заблокированными внутри города остаются и граждане многих иностранных государств.


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