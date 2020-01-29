О жизни на цепи рассказала увезенная в Азербайджан лесбиянка

Мать обманом увезла в Азербайджан студентку из Красноярска, узнав о ее сексуальной ориентации.

Студентка из Красноярска Севгия Субхани-Исмаилова, которую мать обманом увезла в Азербайджан, узнав о сексуальной ориентации дочери, рассказала, что в Баку она "ходила три дня подряд на цепи, как собака", сообщает Lenta.ru.

По словам Севгии, она подвергалась насилию за то, что "начала бороться за свои права".

Меня сильно били пощечинами нон-стопом. Мать один раз со злости ударила меня железным рожком для обуви по голове. Мне связывали руки и ноги веревкой. Я ходила три дня подряд на цепи, как собака. Спала тоже на цепи, - вспоминает девушка.

Севгия рассказала, что добавила в черный список мать и больше с ней не общается. Она решила, что сейчас нужно сосредоточиться на учебе. Мать Севгии, в свою очередь, заявила изданию, что дочь отправилась с ней в Азербайджан добровольно.

Конечно, быть лесбиянкой или тем более геем на Кавказе очень тяжело. В некоторых регионах дело доходит до убийств, и это ужасная ситуация. (...) Мы должны бороться, а не бояться, - считает Севгия.

Ранее Севгия призналась, что до сих пор боится своих родственников, потому что "они просто животные". Девушка рассказывала, что у нее пока нет понимания, куда двигаться дальше. Она сообщала, что мать присылала ей голосовые сообщения с угрозами, обещая "много крови". Севгия считает, что это не фигура речи, потому что мать способна "пойти на крайние меры".

15 января подруга Севгии Полина рассказала, что девушку обманом увезли в Азербайджан, отобрав у нее документы, телефон и антидепрессанты. После этого сообщалось о нескольких неудачных попытках девушки сбежать. В сообщении одной из подруг она пожаловалась на побои и связывание. 17 января стало известно, что девушке удалось сбежать.

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